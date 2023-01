🎥 Eerste wedstrijd voor ploegleider Iljo Keisse: "Ik voel me als een neoprof die naar zijn eerste koers gaat"

Een nieuw leven begint voor Iljo Keisse, die voor het eerst in een wedstrijd als ploegleider zal fungeren in de Trofeo Calvia.

Dat is de eerste wielerwedstrijd van de Challenge Mallorca. "Ik ben een beetje nerveus. Ik voel me als een neoprof die naar zijn eerste koers gaat. Voor mij is het de eerste keer in de ploegleider. Het is een beetje hetzelfde gevoel", zegt Keisse voor de start in een filmpje op de Twitterpagina van de ploeg.

Keisse wordt zeker niet aan zijn lot overgelaten. "Ik heb nog veel te leren. Mijn collega's proberen me zo veel mogelijk te helpen. Tom Steels is altijd mijn ploegleider geweest. Ik ben blij dat hij bij mij in de auto zit tijdens mijn eerste koers als ploegleider. Hij zal rijden, ik zal praten in de radio. Maar we hebben geen geluk: we hebben wagen nummer 18, we zullen dus ver achteraan zitten."

From the cold of Mallorca, @IljoKeisse previewed #TrofeoCalvia, his first race as Soudal Quick-Step sports director. pic.twitter.com/8CQ0kXe7J3 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) January 25, 2023

Wat is het plan voor de renners? "Het plan is overleven. Het is een korte wedstrijd, maar het gaat de hele dag op en af. Een heel technisch parcours. Het is ook vrij koud en misschien komt er ook wind en regen bij kijken." Niet meteen het weer dat je verwacht in Mallorca. "Het kan een lastige eerste koers van het seizoen worden. Normaal moeten we mee kunnen doen in de finale en proberen voor de overwinning te gaan."