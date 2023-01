Strijd tussen Intermarché en Soudal Quick-Step: Rui Costa klopt Louis Vervaeke in eerste koers van Challenge Mallorca

Intermarché-Circus-Wanty en Soudal Quick-Step mochten met respectievelijk Rui Costa en Louis Vervaeke dromen tot op de streep van de zege in de Trofeo Calvia, de eerste koers van de Challenge Mallorca.

Jammer genoeg viel er meteen triest nieuws te rapen voor een Belgische renner op deze eerste koersdag in Europa. Ilan Van Wilder, die zijn deel van de pech zeker al gehad heeft in zijn carrière, geraakte betrokken in een valpartij en moest opgeven.

Bij het voorzetten van de koers was het onder meer zijn ploeg Soudal Quick-Step dat met meerdere renners de dienst uitmaakte in de achtervolgende groep bij het jagen op de vroege vluchters. Een belangrijk moment wachtten nog op de Coll de Sa Gramola, de laatste belangrijke klim van de dag. Soudal Quick-Step trok finaal de kaart Louis Vervaeke.

UITVAL VERVAEKE TEVERGEEFS

Samen met Ben Healy, Pascal Eenkhoorn en Rui Costa ging Vervaeke de kop van de koers vormen. Met de aanwezigheid van de Portugees voorin had dus ook die andere Belgische ploeg, Intermarché-Circus-Wanty, nog iets in de pap te brokken. De Nederlandse kampioen zou niet blijven aanklampen. Rui Costa en Healy konden een uitval van Vervaeke wel nog beantwoorden.

Eén van die drie zou dan gaan winnen, denk je dan. Al werd het nog kantje boord, want in de voorlaatste kilometers kwam een groep met achtervolgers nog in de nek hijgen. De drie bleven nog net voorop: Rui Costa klopte Louis Vervaeke en haalde de winst binnen voor Intermarché-Circus-Wanty. Vervaeke werd dus tweede, Healy derde.