Evenepoel en co onder de indruk van Jan Hirt bij Soudal-QuickStep: "Zeker een meerwaarde voor de ploeg"

De Tsjech rijdt in San Juan voor het eerst voor zijn nieuwe ploeg.

Jan Hirt (32) rijdt dit jaar voor Soudal-QuickStep. De Tsjech won vorig jaar een rit en pakte het eindklassement in de Ronde van Oman en werd ook zesde in de Giro, maar cijfert zich bij zijn nieuwe ploeg volledig weg.

In de Ronde van San Juan debuteert Hirt voor de ploeg en daar zijn ze onder de indruk. De Tsjech controleerde met Serry de vlucht en is de laatste man voor Evenepoel in de trein.

Meesterknecht in de Giro

Evenepoel vindt dat zijn nieuwe ploegmaat het goed doet en heeft nu al vertrouwen in de Giro, waar Hirt de meesterknecht wordt van Evenepoel "We worden ook steeds betere vrienden. Hij integreert zich makkelijk en is zeker een meerwaarde voor de ploeg", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. .

Ook Pieter Serry, de kamergenoot van Hirt, is onder de indruk, vooral van het wattage dat Hirt kan duwen op het vlakke. Dat Hirt zich wegcijfert voor de ploeg toont volgens Serry aan dat hij de juiste mentaliteit heeft, ondanks dat hij zesde werd in de Giro. Serry, en ook Lampaert, noemen hun nieuwe ploegmaat nu al Jantje. "Jantje is echt een toffe gast", zegt Serry nog.