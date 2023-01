Fernando Gaviria pakt zijn 1e zege bij Movistar: "Deze etappe was in ons voordeel"

Fernando Gaviria pakte in de Ronde van San Juan zijn 1e zege van het seizoen en zijn 1e voor Movistar. Achteraf was de Colombia dolblij.

Rit 4 was een lastige etappe. Het was opnieuw heel warm en de rit was bijna 200 km lang. Ook was er een zware klim onderweg. Gaviria overleefde alles en won de sprint van een uitgedund peloton.

"We zijn niet zo'n snelle ploeg als de teams van de andere sprinters", vertelde Gaviria in het flashinterview. "Maar we wisten dat de rit in ons voordeel was. De hele ploeg heeft voor me gereden en ik denk dat we verdiend hebben gewonnen."

"De lange klim was heel zwaar", ging Gaviria verder. "Ook is de hitte de laatste dagen intenser geworden en iedereen had het daar lastig mee. Gelukkig konden we samen blijven en het afmaken. De afgelopen winter heb ik hard gewerkt en naar deze zege was ik op zoek."

Gaviria is ook de nieuwe leider: "Dat is bonus, maar ik ben er zeker van dat ik die na vrijdag kwijt zal zijn. Op de Alto del Colorado zal ik zeker een half uur verliezen en kijk vooral nog naar de laatste 2 ritten uit. Daar liggen nog kansen voor mij."