Fernando Gaviria schiet opnieuw raak in de Ronde van San Juan

Fernando Gaviria heeft rit 4 in de Ronde van San Juan gewonnen. Het is al zijn 9e ritzege in die ronde en zijn 50e profzege. Hij was de snelste van een uitgedund peloton en is de nieuwe leider.

Op weg naar Barreal lag er één belangrijke hindernis: een col van 1e categorie van meer dan 2000 meter hoog. Het was de vraag of sprinters Sam Bennett en Fabio Jakobsen die zou overleven. Dat was niet het geval. Bennett en Jakobsen moesten de rol lossen en mochten de aansluiting in de finale vergeten, want Movistar en TotalEnergies hielden het tempo hoog. Zo werd ook de vroege vlucht met onder meer Egan Bernal snel bijgehaald. Het uitgedunde peloton snelde naar een sprint. De voorbereiding werd ontsierd door een val die Remco Evenepoel maar nipt kon ontwijken. Ganna probeerde de sprint nog te ontlopen en dwong Fernando Gaviria tot een lange sprint. Gaviria kon de inspanning volhouden en won voor Peter Sagan en Ganna. Yves Lampaert plaatste zich als 4e. Gaviria is ook de nieuwe leider.