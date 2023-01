Remco Evenepoel na een nieuwe dag bij 40 graden: "Weer een dag in het paradijs"

Het is puffen geblazen in de Ronde van San Juan. Opnieuw werd het 40 graden voor Remco Evenepoel en co.

Omdat Fabio Jakobsen de zware klim niet had overleefd, mocht Remco Evenepoel nog iets proberen. "Ik wou in de laatste kilometer nog iets proberen, maar er was te veel tegenwind", vertelde hij aan Sporza. "Voor mij viel de klim nog mee. Al maakte de wind het nog pittig", vertelde Evenepoel. Zo viel het nog goed mee op zijn verjaardag. "Het was lang en saai. Eigenlijk niet saai, maar de weersvoorspellingen klopten niet. Ze zeiden dat het 25 graden zou zijn, maar het waren er 40. Opnieuw een dag in het paradijs", besloot Evenepoel.