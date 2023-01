Groenewegen wil nieuwe naamsponsor plezieren met overwinning in Saoedi-Arabië: "Zullen er alles aan doen om ze trots te maken"

Van 30 januari tot 3 februari staat de Saudi-Tour weer op het programma. Dylan Groenewegen trapt er net als vorig jaar zijn seizoen af. Vorig jaar won Groenewegen toen meteen twee ritten en hij hoopt dat opnieuw te doen dit jaar.

Voor Jayco-AlUla en Dylan Groenewegen wordt de Saudi Tour extra speciaal, want de regio waar de koers doorgaat, AlUla, is ook mede-naamsponsor van het team. "We zullen er alles aan doen om ze trots te maken", zegt Groenewegen op de ploegwebsite.

"We focussen ons op de eerste, tweede en vijfde etappe. En misschien ook de derde etappe. De hele ploeg zal werken om Dylan goed in positie te krijgen", zegt ploegleider Tristan Hoffman nog.

💬 Pre-Race Comments 💬 #SaudiTour 🇸🇦



"We had a very successful experience last year in AlUla and for us it will be important to replicate what we achieved only 12 months ago." - @GroenewegenD 🎙https://t.co/0bCGXybZLE