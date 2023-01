Lennert Van Eetvelt eindigt in zijn 2e profkoers meteen op het podium: "Ik wou zo snel mogelijk de finish bereiken"

Lennert Van Eetvelt heeft in zijn 2e profkoers meteen indruk gemaakt. Op de slotklim reed hij naar het podium.

De Trofeo Andratx was de 2e profwedstrijd van Lennert Van Eetvelt. Het was ook een hele zware dag, want het regende en het was koud. "Op 4 km van de streep ging ik nog naar de volgwagen voor een extra, omdat ik het zo koud had", aldus Van Eetvelt op de website van Lotto Dstny.

"Nadien reed ik zo snel mogellijk naar de top ", ging Van Eetvelt verder. "Dat resulteerde in een 3e plaats en dus mijn 1e podium bij de profs. Natuurlijk maakt me dat blij. Al was ik tijdens de wedstrijd eerlijk gezegd niet echt met een resultaat. Ik wou gewoon zo snel mogelijk de finish bereiken."