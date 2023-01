Egan Bernal geeft ondanks vierde plaats in het klassement op in Ronde van San Juan

Egan Bernal (26) werd in de vijfde etappe van de Ronde van San Juan nog vierde op zo'n 40 seconden van winnaar Miguel Angel Lopez. Bernal stond ook vierde in het klassement.

Toch heeft Bernal in het begin van de zesde etappe opgegeven. Volgens zijn ploeg INEOS-Grenadiers heeft Bernal met tegenzin opgegeven door pijn in zijn linkerknie. Bernal viel in de eerste rit en heeft nog te veel last van die val.

Bernal reed zijn eerste koers van 2023 en werkt nog altijd om terug aan de top te komen na zijn zwaar ongeval op training begin 2022. Bernal was toen zeven maanden buiten strijd en koerste vorig jaar maar een tiental koersdagen.

