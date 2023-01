Lennert Van Eetvelt voor tweede dag op rij op het podium in Mallorca: "Fantastisch, maar grijp opnieuw net naast overwinning"

Niet alleen Kobe Goossens doet het goed in Mallorca, ook Lennert Van Eetvelt is sterk bezig.

Lennert Van Eetvelt (21) heeft zijn debuut bij de profs niet gemist. De neo-prof van Lotto-Dstny eindigde vrijdag in de Trofeo Andratx nog derde, in de Trofeo Serra de Tramuntana werd hij zaterdag tweede.

Van Eetvelt blijft dan ook achter met gemengde gevoelens na zijn tweede podium op rij. "Om vandaag tweede te eindigen na een derde plek gisteren is aan de ene kant fantastisch om dit zo vroeg in mijn carrière al te kunnen tonen. Maar het is natuurlijk jammer dat ik opnieuw net naast de overwinning grijp", zegt hij in een reactie op de ploegwebsite.

Het was opnieuw erg koud in Mallorca, maar Van Eetvelt zette toch door onder impuls van zijn ploegmaats. "Ik ben vooral dankbaar voor de steun van mijn ploegmaats en blij dat ik hen belonen met een nieuwe podiumplek", sloot hij toch positief af.