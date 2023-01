VOORBESCHOUWING WERELDBEKER BESANÇON: enkele afwezigen en Mathieu van der Poel als favoriet

Zondag staat de laatste wereldbeker van het seizoen op het programma. Dit jaar is Besançon het decor voor de afsluiter.

Tussen 2009 en 2018 was Besançon een kleine cross. Enkel de Fransen haalden er hun neus voor op, maar sinds vorig seizoen komt de wereldbeker ook in Besançon. Vorig seizoen was de cross nog eind november. Dit seizoen vormt het de afsluiter.

Eli Iserbyt won afgelopen seizoen in Besançon. Hij won voor Toon Aerts en Pim Ronhaar. Bij de vrouwen won Lucinda Brand. Zij won voor Maghalie Rochette en Denise Betsema.

PARCOURS

Afgelopen seizoen zagen we dat het parcours in Besançon er heel zwaar kan bijliggen. Door de regen lag er toen heel veel modder, maar de afgelopen dagen heeft het niet geregend in Besançon. Zo zal het er minder zwaar bij liggen.

Maar het parcours zal nog altijd zwaar zijn. Er moet heel wat hoogteverschil overbrucht worden. Ook zijn er schuine kanten, afdalingen en trappen.

FAVORIETEN MANNEN

Bij de mannen is er geen Wout Van Aert. Hij koos voor Hamme. Wel van de partij is Mathieu van der Poel. In Benidorm zag hij er terug helemaal in orde uit. Zijn grootste tegenstanders zullen Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Lars van der Haar zijn.

In zo'n laatste cross van een klassement kan het ook gebeuren dat er nog een verrassing valt. Zeker omdat de meeste prijzen al zijn uitgedeeld, maar van der Poel zal de zege in Besançon wellicht niet wlllen laten liggen. Hij rijdt immers al een heel seizoen de wereldbeker zonder klassementsambities.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Fem van Empel is al zeker van de eindwinst. Daardoor liet ze Besançon vallen. Ook Shirin van Anrooij zakt niet naar Frankrijk af. Puck Pieterse, daarentegen, is er wel bij. Mogelijk wordt het daardoor een onewomanshow, maar er zijn nog anderen die de laatste wereldbekercross van het seizoen willen winnen. Er zijn Denise Betsema, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen en Annemarie Worst.