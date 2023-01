Fabio Jakobsen ook zelfkritisch na incident met toeschouwer in San Juan: "Het was deels mijn eigen schuld"

Opvallend hoe Fabio Jakobsen tegen het incident met de toeschouwer in San Juan aankeek. Zelfkritiek was er ook bij de Nederlander.

Fabio Jakobsen deed volop mee voor de laatste dagzege in de Ronde van San Juan, maar werd in volle sprint gehinderd door een toeschouwer langs de kant van de weg. "Ik had beter moeten weten, ik reed te strak langs de boarding. Er stak iemand zijn hand uit met zijn telefoon", deed de Nederlander zijn verhaal bij Sporza, dat stelde dat de fan in kwestie gearresteerd was door de Argentijnse politie.

Jakobsen steekt de hand ook in eigen boezem voor het incident. "Het is deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte en ik had de hand van die persoon niet gezien. Ik denk dat heel veel mensen een déja vu hadden", verwijst de snelle man naar Soudal Quick-Step uiteraard naar zijn val in de Ronde van Polen.

Het had veel erger kunnen zijn

Deze keer kwam het niet tot een valpartij, al had het abrupte contact hem wel enige pijn bezorgd. "Het doet zeer. Mijn oog is dik, maar het had veel erger kunnen zijn. Dat weet ik. Het is jammer dat dit gebeurd is. Gelukkig loopt het goed af."