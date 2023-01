Fransman Nacer Bouhanni loopt geen breuken op na val op hoofd in Trofeo Palma

Bij nog maar zijn tweede koers van het seizoen viel Bouhanni op zijn hoofd.

Nacer Bouhanni (32) was in de Trofeo Palma nog maar aan zijn tweede koers van 2023 bezig. De Fransman was nog maar net terug in competitie nadat hij in april vorig jaar een nekwervel brak in de Ronde van Turkije.

De Fransman viel in de Trofeo Palma op zijn hoofd en er werd even gevreesd voor een nieuwe zware blessure. Arkéa-Samsic, het team van Bouhanni, heeft nu een update gegeven over de blessures van de sprinter.

Bouhanni heeft geen breuken opgelopen, maar hij heeft wel last van hoofdpijn een liep een hematoom (bloeduitstorting) op de borst op. De volgende dagen zal Bouhanni dan ook geleidelijk aan de trainingen kunnen hervatten.