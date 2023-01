Spaans supertalent van UAE moet start van seizoen nog even uitstellen met een peesontsteking

De Spanjaard zal nog niet in actie komen.

Na de Ronde van San Juan in Argentinië staan er deze week maar liefst drie rittenkoersen op het programma: de Saudi Tour (30/01-3/02), de Ronde van Valencia (1/02-5/02) en de Ster van Bessèges (1/02-5/02).

Juan Ayuso (20), het Spaanse talent van UAE Team Emirates die derde eindigde in de Vuelta vorig jaar, zou normaal deelnemen aan de Ronde van Valencia. De Spanjaard zou daar zijn seizoen beginnen.

Maar zijn team laat nu weten dat hij verstek moet laten gaan. "Juan heeft de laatste tijd wat last gehad van een peesontsteking, dus we kiezen ervoor om hem niet halsoverkop te laten koersen", verklaart manager Joxean Matxin Fernandez. "Juan is echter in een goede stemming en we twijfelen er niet aan dat hij zijn seizoen snel zal aanvatten."

UAE trekt zonder echte kopman voor het eindklassement naar Spanje, al wordt er wel gerekend op onder meer Marc Soler en Brandon McNulty.

Selectie UAE Team Emirates Ronde van Valencia

Diego Ulissi (Ita)

Mikkel Bjerg (Den)

Rafal Majka (Pol)

Brandon McNulty (USA)

Sebastian Molano (Col)

Domen Novak (Slo)

Marc Soler (Spa)