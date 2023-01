Puck Pieterse kon niet achterblijven na zege Van Empel: "We moeten elkaar tonen wat we waard zijn"

Nadat Van Empel haar generale voor het WK had gewonnen, wist Puck Pieterse wat haar te doen stond: hetzelfde verwezenlijken in Besançon.

Dat deed de Nederlandse kampioene met verve, nadat ze eerst nog met pech te maken had. "Ik had een goed gevoel. Mijn ketting geraakte vast in de eerste ronde. Dat was een domper, maar ik kon sterk terugkomen en besliste dan om solo te gaan. Het kostte veel energie. Ik wilde misschien wat te snel terugkomen. Ik zag dan dat er nog een ruime kopgroep was."

Pieterse had natuurlijk ook wel gezien dat Fem van Empel zichzelf verrast had met een overwinning in Hamme. In de aanloop naar het WK is het ook een mentaal spelletje tussen de twee rivalen. "We moeten elkaar tonen wat we waard zijn."

Wat volgt er nog voor Puck Pieterse tussen nu en de dag van de waarheid? "Vooral een rustige trainingsweek afwerken. Misschien nog een specifieke crosstraining er tussen doen. Voorts is het goed uitrusten. Iedereen weet dat het het WK is. Ik heb er afgelopen tijd wel hard voor zitten trainen. Het is zeker wel anders dan normaal."