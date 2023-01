Uittredende wereldkampioen Pidcock heeft een duidelijke topfavoriet voor het WK, maar: "Vooraf kan je weinig zeggen dat steek houdt"

Tom Pidcock verdedigt zijn titel niet in Hoogerheide.

Tom Pidock reed in Benidorm zijn laatste veldrit van het seizoen, zoek hem dus zondag niet in Hoogerheide. Al dacht hij na de cross in Diegem, toen hij nipt verloor van Van Aert, wel even aan deelnemen. Maar de Brit bleef dus bij zijn beslissing, die hij al vroeg had genomen, om niet te starten.

Pidcock reed enkele keren tegen de twee topfavorieten voor zondag, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Wie ziet hij zijn regenboogtrui overnemen? "Wout. Maar over zo’n WK kan je vooraf bitter weinig vertellen dat steek houdt", zegt Pidcock bij Het Nieuwsblad. Volgens de Brit is Van Aert de krachtigste, maar tactiek vindt hij minstens even belangrijk.

Wegcampagne

Geen WK in het veld dus voor Pidcock, hij focust op de weg. Hij blijft nog tot 8 februari in Spanje en start dan in de Ronde van de Algarve (15/02-19/02). Daarna rijdt hij Omloop Het Nieuwsblad (25/02), Strade Bianche (4/03), Tirreno-Adriatico (6/03-12/03), Milaan-Sanremo (18/03), Dwars door Vlaanderen (29/03) en de Ronde van Vlaanderen (2/04).