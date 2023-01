Van de Paar in tweede profkoers al op podium met Vernon en Girmay: "Komt voor mij als een verrassing"

Jarne Van de Paar is amper prof gemaakt door Lotto-Dstny of hij bedankt al met een podium. Mannen als Vernon en Grimay mocht hij flankeren na de Trofeo Palma.

De 22-jarige Van de Paar spurtte in de laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca naar een derde plek. "Ik voelde me tijdens de koers al heel goed, maar om meteen op het podium te eindigen komt toch ook voor mij als een verrassing. Vooraf werd ik aangeduid als sprinter van dienst en dat vertrouwen probeerde ik natuurlijk zo goed mogelijk terug te betalen."

Makkelijker gezegd dan gedaan. "De vele bochten en sterke wind zorgden voor een hectische finale, maar mijn ervaren ploegmaats zorgden ervoor dat we op het juiste moment naar voor kwamen. Het was een fantastisch gevoel om achter die jongens richting de laatste rechte lijn geloodst te worden en het gaf me veel zelfvertrouwen."

CHAOTISCHE SPRINT

"Het was een chaotische sprint maar het team zette me perfect af. Ik ging misschien iets te laat aan maar kon aan het eind nog vrij veel lengtes goedmaken. Misschien zat er nog wat meer in maar uiteraard ben ik alvast tevreden met deze podiumplaats", besluit Van de Paar, die gewag maakt van een geslaagde Challenge Mallorca voro zijn ploeg.