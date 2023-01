Maar liefst 33 Belgen aan de start van de Ster van Bessèges

Woensdag begint de Ster van Bessèges. In het verleden al populair bij de Belgen en ook in 2023 is dat het geval. Maar liefst 33 Belgen worden aan de start verwacht.

Lotto Dstny rekent op Arnaud De Lie om voor ritzeges te zorgen. Naast hem zitten ook Brent Van Moer, Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Sébastien Grignard en Liam Slock in de selectie. Bij Flanders-Baloise kleurt de selectie natuurlijk helemaal Belgisch. Jenno Berckmoes, Vito Braet, Gilles De Wilde, Milan Fretin, Elias Maris, Aaron Van Poucke en Aaron Verwilst zullen in het zuiden van Frankrijk hun koerskilometers malen. Ook Alpecin-Deceuninck en Bingoal-WB pakken met een selectie uit die bijna volledig Belgisch is. Dries De Bondt, Robbe Ghys, Edward Planckaert, Lionel Taminiaux, Fabio Van den Bossche en Ayco Bastiaens zullen voor Alpecin-Deceuninck rijden. Bij Bingoal-WB zijn dat Floris De Tier, Johan Meens, Julian Mertens, Rémy Mertz, Ludovic Robeet en Luca Van Boven. Voor Cofidis zal Jelle Wallays uitkomen. AG2R Citroën neemt 2 Belgen (Greg Van Avermaet en Oliver Naesen) mee. Net als Israël-Premier Tech: Dylan Teuns en Sep Vanmarcke. Otto Vergaerde zal de kopmannen van Trek-Segafredo bijstaan. Bij TotalEnergies doet Dries Van Gestel dat. Ten slotte is er ook nog Kenny Molly voor Go Sport-Roubaix Lille Métropole.