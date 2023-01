Pim Ronhaar is de jongste in de Nederlands WK-selectie: "Top 10 zou super zijn en een helpende rol kan"

Zondag rijdt Pim Ronhaar zijn 1e WK veldrijden bij de elite. Hij is de jongste in de Nederlandse selectie.

"Ik vind dit wel mooi. Ook heb ik als elite niet meer stress voor een WK", vertelde Pim Ronhaar aan Wielerflits over het feit dat hij de jongste van de Nederlandse selectie is.

Ook heeft Ronhaar ambitie voor het WK: "Top 10 zou super zijn, maar ook dat ik een dienende impact op het verloop kan hebben."

"Een dienende rol is wel lastig in de cross", beseft Ronhaar. "Daarom zal ik in 1e instantie ook voor mezelf rijden en zien waar ik strand. Stel dat ik in de finale kom en het bij mij op is, dan ga ik zeker bekijken of ik iets voor Mathieu van der Poel en ook Lars van der Haar kan doen. Op dit parcours kan het wel."