Teleurgestelde Dylan Groenewegen in de Saudi Tour: "Ik maakte een grote fout"

Dylan Groenewegen kon in de Saudi Tour geen 2e zege van het seizoen pakken. Achteraf was hij ontgoocheld en sloeg hij mea culpa.

In de finale piloteerde Jayco-AlUla Dylan Groenewegen perfect richting de massasprint, maar Jonathan Milan ging sneller aan. Groenewegen probeerde nog, maar zijn jump kwam te laat.

"Ik maakte een grote fout", was Groenewegen in het flashinterview hard voor zichzelf. "Ik begon gewoon te laat met sprinten, maar dat kan gebeuren. De jongens hebben goed gereden en het was een goede lead-out."

Zo won Groenewegen geen 2e keer op rij: "We kwamen hier voor een nieuwe overwinning, maar er komen nog kansen. De sprint gaan we nu analyseren, maar het is duidelijk dat we in een goede vorm verkeren. We gaan de komende dagen voor een nieuwe zege."