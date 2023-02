Arnaud De Lie pakt al tweede zege van het seizoen in Bessèges: "Er komen nog enkele mooie kansen"

Het gaat meteen weer hard voor Arnaud De Lie in 2023.

De eerste rit in de Ster van Bessèges was nog maar de derde koers van het jaar voor Arnaud De Lie (20), maar hij pakte toch al zijn tweede overwinning van het seizoen. In Frankrijk klopte hij onder meer Mads Pedersen en Benoit Cosnefroy in een machtsprint bergop.

"Het is fantastisch om het seizoen te beginnen met zo'n vorm en al twee overwinningen. Maar dit zou niet mogelijk zijn zonder een sterk Lotto Dstny-team achter mij. Ik ben mijn teamgenoten erg dankbaar, want ze hebben vandaag echt volgens het boekje gekoerst", zegt De Lie achteraf.

"Deze Ster van Bessèges is al een succes met deze etappezege, maar er komen de komende twee dagen nog enkele mooie kansen. En met deze teamgeest is er veel meer mogelijk", besluit Arnaud De Lie