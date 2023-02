Twee Belgen halen finish in eerste rit Ster van Bessèges niet: Otto Vergaerde (Trek-Segredo) breekt sleutelbeen

Opnieuw pech voor enkele Belgen.

Met Arnaud De Lie was er meteen een Belgische ritzege in de Ster van Bessèges, maar er is ook minder goed nieuws. Twee Belgen, namelijk Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) en Aaron Verwilst (Team Flanders-Baloise) haalden de finish niet.

Vergaerde was betrokken bij een val in de openingsrit. Volgens zijn ploeg Trek-Segafredo heeft Vergaerde wellicht zijn sleutelbeen gebroken. Vergaerde was normaal een pion in de voorjaarsploeg voor onder meer Pedersen, Stuyven en Simmons, maar het wordt nu een race tegen de klok om dat te halen.

Ook Aaron Verwilst haalde de finish niet, hij stapte al in het eerste uur af. "Aaron sukkelt al sinds het weekend met een bronchitis. We hoopten dat het wat beter zou worden met enkele dagen binnenskamer, maar het was niet zinvol", zegt ploegleider Walter Planckaert bij Het Nieuwsblad.