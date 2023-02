🎥 Opgepast: kopgroep in de Saudi Tour wordt opgeschrikt door een ezel

In de Saudi Tour zijn er elke rit wel wat obstakels. Tijdens rit 3 was er wel een heel opmerkelijke.

De renners moeten in de Saudi Tour naast enkele beklimmingen en de wind verschillende obstakels bedwingen. Ook zijn er nog extra obstakels van buitenaf. Af en toe is er een zandstorm. Daardoor ligt er ook wat zand op de weg.

Tijdens de 3e rit was er nog een extra obstakel. Plots stak een ezel de weg over, terwijl de kopgroep in aantocht was. Ook was dat net voor de tussensprint. Gelukkig liep alles goed af.