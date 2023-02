De twee topfavorieten bij de vrouwen onder de loep: Puck Pieterse vs Fem van Empel

Het WK bij de elite vrouwen wordt weer een Nederlands duel.

Vorig jaar in Fayetteville vochten Lucinda Brand (33) en Marianne Vos (35) nog een titanenduel uit voor de regenboogtrui. Dit jaar moesten ze plaats maken voor jong geweld, namelijk Fem van Empel (20) en Puck Pieterse (20).

Van Empel domineerde in de Wereldbeker en won maar liefst zeven van de veertien manches. Ook Puck Pieterse won vier manches, maar kon eigenlijk nooit meestrijden voor de eindzege door haar afwezigheid in de eerste twee manches in Amerika.

In elf crossen stonden Van Empel en Pieterse dit seizoen een de start. Zes keer was Van Empel de beste, Pieterse vijf keer. Van Empel viel wel in Val di Sole en moest ze toen opgeven.

Close call

Een echte favoriet naar voor schuiven voor de wereldtitel in Hoogerheide is moeilijk. Vorig jaar werd reden Pieterse en Van Empel al eens tegen elkaar in Hoogerheide. Pieterse werd toen derde, Van Empel vierde. Het verschil was toen slechts zeven seconden.

Het snelle parcours in Hoogerheide moet zowel Pieterse als Van Empel liggen. De vorm van de dag, geluk en hopelijk geen pech zullen beslissen over de regenboogtrui komende zaterdag.