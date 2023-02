Noorse Uno-X erg ambitieus: "In elke koers waar we starten mikken we op de overwinning, ook in de Tour"

De Noorse ploeg doet het elk jaar beter.

Søren Wærenskjold (22) zorgde in de derde rit van de Saudi Tour voor de eerste overwinning voor Uno-X in 2023. De Noorse ploeg blijft elk jaar groeien en mag in de zomer voor het eerst naar de Tour de France.

Toch blijft de ploeg nog ambitieus: "We zijn aanbeland op het hoogste podium, maar we zijn er niet om onszelf alleen maar te laten zien We willen winnen. Dit seizoen hebben we een aantal nieuwe renners én zijn er een aantal renners vanuit het opleidingsteam doorgestroomd. Dat brengt ons dichter bij onze doelen", zegt ploegleider Leonard Snoeks bij CyclingWeekly.

"Elke koers waar we naartoe gaan, mikken we op een overwinning, zelfs in de Tour de France. Ik denk dat we een heel goede kans maken met een aantal van onze toprenners, zeker wanneer ze goed ondersteund worden door de anderen", zegt Snoeks nog.