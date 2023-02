Simone Consonni pakt de slotetappe in de Saudi Tour, Ruben Guerreiro pakt de eindzege

Simone Consonni heeft de slotetappe in de Saudi Tour gewonnen. Hij was onder meer sneller dan Dylan Groenewegen. Ruben Guerreiro pakte de eindzege.

De laatste etappe in de Saudi Tour ging naar Maraya. Op het einde van de etappe waren er nog enkele vervelende hellende stroken. De finish lag na ruim 142 km.

Cériel Desal van Bingoal-WB zat mee in de vlucht van de dag. Samen met 5 anderen kregen hij zo'n 2'30" voorsprong. Achter hen organiseerde het peloton zich en ze hielden de vlucht onder controle. De verschillende ploegen werkten goed samen en de laatste vluchter werd in de laatste 2 km gegrepen.

Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) begon de sprint op zo'n 300 meter van de streep. Te vroeg, want Simone Consonni (Cofidis) ging er over en pakte de ritzege. Al kwam Matteo Mallucelli van Bingoal-WB nog in de buurt. Ruben Guerreiro (Movistar) pakte de eindzege.