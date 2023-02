Nederlandse moet in extremis nog voor het WK afzeggen

In de Nederlandse selectie is in laatste instantie nog een afzegging gevallen. Bondscoach Gerben de Knegt kreeg ook de toestemming om haar te vervangen.

Aniek van Alphen zal het WK in Hoogerheide niet betwisten. Ze voelde zich vrijdag niet fit en keerde huiswaarts terug. Zo melde de Nederlandse wielerbond. Bondscoach Gerben de Knegt kreeg van de UCI de toestemming om van Alphen te vervangen. Zo zal Manon Bakker het WK rijden. Aniek van Alphen niet van start op WK Veldrijden https://t.co/pKyaPs2szh — KNWU (@KNWU) February 3, 2023