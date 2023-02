Mathieu van der Poel verrast Wout van Aert in de sprint op WK veldrijden en pakt zijn vijfde wereldtitel

Het WK werd een duel om duimen en vingers van af te likken.

Eindelijk was het dan zover: het ultieme duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het WK veldrijden. Van Aert nestelde zich in de start in het wiel van Van der Poel en liet die niet los. De Nederlanders hadden een plannetje met snelle starter Van der Haar, maar na drie minuten moest hij ook van de kop.

Van der Poel startte een blitzkrieg en duwde ferm door, Van Aert pikte aan. De rest van het peloton, zo'n 20 man samen, had na twee ronden al een achterstand van meer dan 20 seconden. Revelatie Gerben Kuypers voelde zich geweldig en reed samen met Michael Vanthourenhout weg van de rest.

Vooral Mathieu van der Poel probeerde van Van Aert af te geraken, maar toch lukte het de Nederlander niet. Vanthourenhout schudde Kuypers af, maar even later werd ook hij opgepeuzeld. Van der Haar en Iserbyt gingen erop en erover en streden nu voor brons.

Van der Poel en Van Aert bleven aan elkaar gewaagd. De twee tenoren kregen elkaar er niet af, ook niet in de laatste ronde, het ging en zou tot een sprint aankomen.

Van der Poel gebruikte de balken niet en nestelde zich in het wiel van Van Aert. Wiel in wiel gingen ze de laatste rechte lijn in. Van der Poel speelde op de verrassing en zette de sprint van ver in en nam meteen meer dan een fietslengte op Van Aert. Van der Poel gaf het niet meer af en pakte zijn vijfde wereldtitel. Eli Iserbyt klopte Van der Haar voor het brons.