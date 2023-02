Arnaud De Lie imponeert opnieuw op een andere manier: "Een buitengewone prestatie"

Arnaud De Lie heeft op nog maar eens een andere manier geïmponeerd. Er waren al zijn sprintzeges, zijn versnellingen tijdens de koers, de manier waarop hij bergop reed. Blijkt nu dat De Lie ook kan tijdrijden.

In de afsluitende tijdrit in de Ster van Bessèges werd De Lie vijfde. "Dit was slechts mijn tweede tijdrit bij de profs maar we hadden deze tot in de puntjes voorbereid met als doel de best mogelijke tijd neer te zetten. Ondanks dat het niet mijn specialiteit is denk ik dat we in onze opzet geslaagd zijn. Ik ben tevreden met mijn prestatie."

Dat kan hij zeker ook zijn over de rittenkoers in zijn geheel. "Het oorspronkelijke doel van deze week was om één etappe te winnen. De twee ritzeges, puntentrui en een zevende plek in de eindstand hebben me ook verbaasd. Ik mag zeggen dat dit een buitengewone prestatie was aangezien het parcours, met vooral de steile beklimmingen van de Mont Bouquet, niet meteen op mijn lijf was geschreven."

STERKE START DOORTREKKEN

"Ik kan het niet genoeg herhalen, maar dit was ook niet mogelijk geweest zonder een sterke Lotto Dstny-ploeg die me perfect heeft ondersteund. We kennen een sterke start van het jaar en willen die ook doortrekken", benadrukt De Lie, die nu enkele dagen rust neemt en dan opbouwt richting de GP Almeria en Kuurne-Brussel-Kuurne.