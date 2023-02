Hoogerheide staat niet ter discussie in de Wereldbeker, twee manches niet meer op kalender

De Wereldbeker voor volgend seizoen krijgt stilaan vorm.

De organisatie in Hoogerheide met onder meer Adrie van der Poel vreesde voor het einde van de Wereldbeker-status van hun cross, maar er kwamen in het weekend berichten dat er ook volgend seizoen in Hoogerheide een Wereldbeker cross zal zijn.

"Voor mij staat dat niet ter discussie. Hoogerheide is een klassieker en verdient dit. Ze hebben hier al 3 WK’s en 16 Wereldbekers georganiseerd. Het was een supermooi WK en er was geen vijandigheid", zei UCI-topman Peter Van Den Abeele bij Sporza.

De komende jaren zal wel meer aan citymarketing gedaan worden en zullen er grotere steden worden opgezocht in de Wereldbeker. Van Den Abeele kreeg nog enkele dilemma's voorgelegd. "Londen en München? Dat kan in de nabije toekomst, ja. En wat met New York? Absoluut. Daar wordt mee onderhandeld."

Beekse Bergen keert niet terug, mogelijk maar één Amerikaanse cross

Organisator Libéma Profcycling van de cross in de Beekse Bergen ziet in de nabije toekomst geen manier om rendabel te worden en trekt de stekker eruit, dat meldt Cycling Online.

Ook in de Wereldbeker in de VS zou worden gesnoeid. In Fayetteville was heel weinig publiek en daar was de organisatie ontgoocheld over. "Ik denk dat we volgend seizoen wellicht maar één wedstrijd in de VS hebben", zegt Van Den Abeele nog.