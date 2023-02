Thibau Nys is zeker na het vieren van de wereldtitel: "Een tattoo van een regenboog komt er niet"

Thibau Nys heeft zijn wereldtitel bij de U23 al kunnen vieren. Of hij nu een tattoo met de regenboog gaat laten zetten? Neen, daar bedankt Nys junior voor.

Een dag na zijn overwinning op het WK veldrijden bij de beloften dook Thibau Nys opnieuw in Hoogerheide op. Het Laatste Nieuws kon hem vragen hoe zijn nacht was geweest. "Goed, niks speciaals. Ik heb met enkele vrienden en coureurs een feestje gebouwd. We hebben ons goed geamuseerd."

VEEL BERICHTEN

Zijn vriendin Anna had al aangekondigd dat ze zouden uitgaan. Uiteraard volgde een massa felicitaties voor de wereldkampioen bij de U23. "Ik heb veel berichten gekregen, maar ik heb niet de tijd gehad om ze allemaal te beantwoorden. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken. Mijn telefoon is een beetje ontploft."

Het is bekend dat Nys heel wat tattoo's op zijn lichaam heeft staan die zowat zijn levensvisie voorstellen. Komt er nu ook eentje met een link naar de regenboogtrui? "Neen, een tattoo van een regenboog komt er niet", sluit Nys het uit.