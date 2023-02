Een gemiste kans voor Van Aert op het WK veldrijden? "Elke mogelijkheid die zich aandient moet je grijpen"

Geen vierde wereldtitel in het veld voor Van Aert, wel een vijfde voor Van der Poel.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren elkaars gelijke op het WK veldrijden. Enkel in de sprint liet Van Aert zich verrassen door Van der Poel die heel fel aanzette, een gat dat hij niet meer toe kreeg.

Volgens Niels Albert had Van Aert dan ook maar één optie in de sprint. "Zélf als eerste aanzetten. Met 90% slaagkans, bleek in het verleden al vaker. Zie Zolder. Zie Loenhout. In die zin schrok ik toch even toen ik Wout hoorde vertellen dat hij zich had laten verrassen", zegt hij bij HLN.

Geen vierde wereldtitel dus voor Van Aert, wel een vijfde voor Van der Poel. "Elke mogelijkheid die zich aandient om wereldkampioen te worden, moet je proberen te grijpen. Regenboogtruien zijn bij de algemene round-up op het einde van je veldritcarrière ook gewoon dé trofeeën die er echt toe doen. Dáár word je op afgerekend. En dat onthouden de mensen ook."