Straks WB in New York, met doel op Spelen te geraken? Niels Albert: "Zie er het nut niet van in om op skipiste te fietsen"

Er broeit wel wat in veldritland. Een WB-cross in Johannesburg en New York komt er misschien. Albert koppelt het aan het doel om van de cross een olympische sport te maken. Al zit de kampioen van weleer niet te wachten op veldrijden op een skipiste.

VTM ging bij Niels Albert polsen wat zijn mening is over potentiële crossen in Johannesburg en New York, waar nu sprake van is. "Crossen in Central Park lijkt me wel een ervaring. Er zullen altijd pro's en contra's. Een voordeel is om op plekken te komen waar je anders niet komt. Als je dat aan uw palmares kunt toevoegen, is dat een meerwaarde. Aan de andere kant is er de kostprijs van de verplaatsing."

"De financiële kost is altijd doorslaggevend. De UCI of federatie voorziet weinig of geen transportkosten. Dat is iets waar renners en ploegen mee rekening houden", kaart Albert één van de heikele punten aan. Bovendien gaat het uiteraard om een klassement. "Je moet al bijna de 16 crossen rijden om kans te maken op eindwinst. Anders wordt het vrij moeilijk."

VOORAL SPONSORS UIT LAGE LANDEN

Wat is de achterliggende reden om meer richting buitenland te trekken? "De UCI tracht om ooit de sport op de Olympische Spelen te krijgen. Dat moet je internationaal publiek aantrekken. Over het algemeen zijn er wel vooral Belgische en Nederlandse sponsors geïnteresseerd."

Als het veldrijden ooit een olympische sport kan worden, zal het op de Winterspelen terechtkomen. Daar stelt Albert zich vragen bij. "Het zal dan wel op sneeuw en ijs zijn. Persoonlijk word ik van de cross in Val di Sole niet echt wild. Ik vind dat cross een natuursport is. Er mag al eens sneeuw en ijs bij zitten. Maar op een skipiste gaan fietsen, daar zie ik het nut niet van in."