Annemiek van Vleuten rijdt ook in afscheidsjaar drie grote rondes, tal van klassiekers en WK

Van Vleuten neemt na dit jaar afscheid van het peloton.

Annemiek van Vleuten (40) pakte ondanks een elleboogbreuk de wereldtitel in het Australische Wollongong. De Nederlandse mag in haar afscheidsjaar dus rondrijden in de regenboogtrui.

En dat allerlaatste seizoen zal ook weer goed gevuld zijn. Op haar eigen website maakte Van Vleuten haar programma voor 2023 bekend. In de Setmana Ciclista Valenciana (16-19 februari) begint ze aan het nieuwe seizoen. Vervolgens staan de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en Strade Bianche (4 maart) op het programma.

Na een hoogtestage volgt de Ronde van Vlaanderen (2 april), Amstel Gold Race (16 april), Waalse Pijl (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Met La Vuelta Femenina (1-7 mei) staat ook de Spaanse grote ronde op haar programma.

Na nog een stage neemt Van Vleuten waarschijnlijk ook deel aan het NK op de weg (24 juni). Daarna volgen de Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli), nog een kleine stage, de Tour de France Femmes (23-30 juli) en afsluitend de wereldkampioenschappen in Glasgow (10-12 augustus). Daarna zit het er definitief op voor Van Vleuten.