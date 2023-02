Charlotte Kool klopt in de UAE Tour haar vroegere ploeggenote Lorena Wiebes: "In de finale verliep het niet eens zoals gepland"

Charlotte Kool zorgde in de openingsetappe van de UAE Tour voor de verrassing. Ze klopte in de sprint haar voormalige kopvrouw Lorena Wiebes.

Het was met een paar lengten voorsprong dat Charlotte Kool van Lorena Wiebes de maat nam. "Ik kan het niet geloven", sprak Kool achteraf in het flashinterview. "Daarvoor heb ik heel hard getraind."

"Nochtans verliep het in de finale niet vlekkeloos", ging Kool verder. "Er waren verschillende valpartijen en het was nogal chaotisch. Ook verloren we enkele rensters, maar we konden snel schakelen."

Ook in de laatste rechte lijn verliep het niet perfect voor Kool: "Er was een miscommunicatie met een ploeggenote, maar ik had nog een zeer goede sprint in de benen en kon het zo toch nog goedmaken. In de sprint keek ik overigens niet naar Wiebes. Ik deed gewoon mijn eigen ding."