Charlotte Kool klopt Lorena Wiebes in een sprintduel in de UAE Tour

Charlotte Kool heeft de 1e etappe in de UAE Tour gewonnen. Ze sprintte sneller dan haar ex-ploeggenote Lorena Wiebes. Kool is ook de 1e leider.

Dubai was het decor van de 1e rit in de 1e UAE Tour voor vrouwen. De rensters trokken van Port Rashid in enkele lussen naar Dubai Harbour. De tocht was 109 km lang.

Het koersverloop had weinig om het lijf. Er waren een paar bescheiden aanvalletjes en ook enkele valpartijen. Dat leidde ook tot een 1e opgave van Matilde Bertolini van Bepink. Verder zorgden de sprintersploegen ervoor dat we naar een massasprint gingen.

In de voorbereiding van de massasprint werd het peloton een paar keer door een valpartij opgeschrikt. Onder meer Belgisch kampioene Kim De Baat was erbij, maar ze kon verder. SD Worx trok voor Lorena Wiebes de sprint aan. Wiebes ging aan, maar Charlotte Kool, ex-ploeggenote bij Team DSM, ging er nog op en over en reed Wiebes op 2 lengtes. Ook is Kool de leider.