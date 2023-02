Ellen van Dijk kent haar programma: de voorjaarklassiekers, Tour de France Femmes en een nieuwe wereldtitel als doel

Ellen van Dijk heeft haar programma en doelen voor 2023 bekendgemaakt. Ze zal eind februari aan het seizoen beginnen.

In de Omloop Het Nieuwsblad zal Ellen van Dijk haar seizoen beginnen. Dat vertelde ze in een podcast van het magazine Fiets. Daarna hoopt ze weer in de voorjaarsklassiekers mee te doen. Vooral Parijs-Roubaix heeft ze met rood aangestipt.

"Vorig jaar was Parijs-Roubaix een fantastische wedstrijd", vertelde van Dijk vorig jaar ondanks een val 7e in die wedstrijd werd. "Ik merkte wel dat het een koers is die me moet liggen. Als het regent, zal ik denk ik niet van start gaan."

Nadien volgt voor van Dijk nog de Tour de France Femmes en het WK in Glasgow. In de Tour zet ze als wereldkampioene tijdrijden haar zinnen op de tijdrit die in het rittenschema zit. Op het WK kan ze voor de 4e keer wereldkampioene tijdrijden worden.