Jenthe Biermans behaalt in Oman zijn 1e profzege uit zijn carrière: "Ongelooflijk!"

Jenthe Biermans behaalde in de Muscat Classic zijn 1e profzege uit zijn carrière. In de finale was hij de snelste van een uitgedund peloton.

"Het is gewoon ongelooflijk om mijn 1e profoverwinning te behalen!", klonk Jenthe Biermans na de Muscat Classic bij Arkéa-Samsic. "2 weken geleden stond ik voor het eerst op het podium bij de profs in Valencia en vandaag is het mijn 1e succes. Iedereen van het team geloofde en steunde me. Ik ben dan ook blij dat ik de klus goed heb geklaard om hen te belonen."

Nochtans verliep de rit niet vlekkeloos voor Biermans. "Het was nogal rustig op het vlakke en zwaar van zodra het bergop ging. Zo was het tempo op de klimmetjes moeilijk om te volgen, maar ik heb alles gegeven", beschreef Biermans de rit.

"Uiteindelijk kwam ik in de laatste kilometers om voor de zege te strijden. Het was een soort sprint met een klimmetje vals plat en ik weet dat ik dat goed kan. Mijn ploegmaats waren er om me te beschermen, om me in de 1e posities te zetten en ik moest het gewoon afmaken. Toen ik uit mijn positie kwam, dacht ik dat iemand anders me misschien nog zou inhalen en de 2e of 3e plaats zou innemen. Uiteindelijk niet, ik kon het volhouden en deze 1e overwinning behalen", besloot hij.