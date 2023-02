Na EK baanwielrennen focus Kopecky opnieuw op de weg: "Besef dat ik niet zomaar weer Strade en Ronde zal winnen"

Het EK baanwielrennen is nog maar pas achter de rug of Kopecky denkt al aan de weg. De Strade en de Ronde opnieuw winnen, zoals vorig jaar, wordt geen sinecure.

Nog maar pas een kampioenschap op de piste afgewerkt, of er dient al gedacht te worden aan de grote doelen op de weg. Dat is een dag in het leven van Lotte Kopecky, die wel haar programma wat aangepast heeft. "Ik rijd niet superveel wedstrijden", zegt de beste Belgische renster in Het Laatste Nieuws. "Na de Omloop en de Strade Bianche volgen twee à drie koersloze weken. Tot Gent-Wevelgem."

"In vergelijking met vorig jaar zijn de iets kleinere races, zoals de Exterioo Classic Brugge-De Panne en Nokere Koerse, van mijn programma geschrapt. Overal waar ik koers, probeer ik wel te scoren", toont Kopecky zich ambitieus. "Dat is de intentie."

Ik hoop één klassieker mee te graaien

Wanneer haar gevraagd wordt waar ze de lat legt, is haar antwoord duidelijk. "Hoog, opnieuw. Ik besef wel dat ik niet zomaar weer de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen zal winnen. Ook al sta ik er misschien met dezelfde of zelfs een betere conditie aan de start: het is geen garantie op succes. Maar ik hoop deze lente toch minstens één klassieker mee te graaien. Als dat lukt, zal ook mijn voorjaar geslaagd zijn."