'Egan Bernal geeft forfait voor Ruta del Sol'

Egan Bernal zal niet meerijden in de Ruta del Sol, zo is te horen in de entourage van de Colombiaan.

Het is de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport die laat weten, met bronnen bij INEOS Grenadiers, dat Egan Bernal de Ruta del Sol niet zal rijden. Bernal begon eind januari in de Vuelta a San Juan, maar moest met knieproblemen de strijd staken. Die knieproblemen zouden de reden voor het forfait zijn. Eerder liet INEOS Grenadiers weten dat de knieproblemen niets ernstig waren. Parijs-Nice, van 5 tot 12 maart, zou geen probleem zijn.