Jakobsen bezig met sprint en niet met klimwerk, Primavera weer vraagteken: "Alaphilippe is onze man voor Sanremo"

De sprint blijft het handelsmerk van Fabio Jakobsen, alle incidenten inbegrepen. Of hij Milaan-Sanremo gaat rijden dit jaar, is opnieuw een vraagteken.

De sprinter van Soudal Quick-Step staat dit voorjaar aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en Tirreno-Adriatico. Milaan-Sanremo? Dat is koffiedik kijken. Ook omdat dit een koers is waarin je bergop mee moet kunnen. "Mijn klimwerk is niet goed. Mijn sprint kan dat wel zijn. Het is niet zo dat ik specifiek train om mijn klimwerk te verbeteren. Ik train om in de laatste 200-300 meter de snelste te zijn", aldus Jakobsen.

Ook de Nederlander kan zelf dus nog niet stellen of zijn Italiaans blok aan koersdagen verlengd kan worden met de Primavera. "Het zal eerst kijken zijn hoe goed de conditie is. Dan is het aan de sportdirecteurs om in te schatten of ik daar iets kan gaan doen. Zij hebben genoeg ervaring."

LEIDER IN DE PLOEG OF NIET

Vorig jaar was het een gelijkaardig vraagstuk of Jakobsen Milaan-Sanremo zou rijden of niet. Al is het dit seizoen niet helemaal hetzelfde. "Het hangt er van af of je iemand hebt die de ploeg kan leiden. Vorig jaar misten we een paar jongens en ben ik er nog bij gehaald. De koers is ook veranderd. Op de Cipressa waren in de vorige editie nog dertig renners mee op de top en op de Poggio nog zeven of acht."

"Ik ben nog niet in staat om dan mee te strijden. Als het elk jaar zo'n koers is, maak ik geen kans", zegt Jakobsen eerlijk. "Maar je weet vooraf niet hoe het gaat verlopen. De topconditie moet aanwezig zijn. Julian Alaphilippe is dit jaar onze man voor Milaan-Sanremo. Hij heeft al bewezen dat hij daar kan winnen of dicht kan eindigen. Voor mij is de Tirreno de koers in Italië en is Milaan-Sanremo iets extra dat er bij kan komen."

FOCUSSEN OP STERKE PUNTEN

Wenst Jakobsen dan niet dat hij 5% sprintsnelheid kan inboeten om 5% beter te kunnen klimmen? "Als het leven zo ineen zou steken, zou het makkelijk zijn. Je moet focussen op waar je goed in bent. Ik kan één van de snelste sprinters zijn. Met 5% minder sprintsnelheid zou ik misschien niet zo veel sprints in grote ronden kunnen winnen."

"Het zal misschien geleidelijk aan wel veranderen door ouder te worden, dat ik dan langer kan aanklampen en de sprint minder wordt", maakt de snelle man uit de ploeg van Lefevere de bedenking. "Ik heb wellicht meer nodig dan 5% om snel Milaan-Sanremo te kunnen winnen. Of ik zou mezelf moeten omvormen tot een klassieke renner. Dat ligt niet in mijn huidige fysieke capaciteiten. Ik zou te veel riskeren."