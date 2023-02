OFFICIEEL Elisa Balsamo verlengt contract bij Trek-Segafredo

De Italiaanse renster Elisa Balsamo heeft haar contract bij Trek-Segafredo verlengd tot 2026.

Sinds 2022 rijdt de Italiaanse voor Trek-Segafredo. Ze had nog een contract tot 2024 en heeft daar nu twee seizoenen aan toegevoegd. "Toen we haar voor het eerst een contract aanboden, nog voor het WK in Leuven, was Elisa een veelbelovend talent, nu is ze een van de sterkste rensters in het peloton en we hebben het beste van haar nog niet gezien", zegt teammanager Luca Guercilena.

"Op korte tijd is er een unieke band gesmeed tussen mij en dit team", vertelt de renster zelf. "Enkele dagen terug kreeg ik gewoon kippenvel toen ik Elisa (Longo Borghini) en Gaia (Realini) zag triomferen in de UAE Tour. Zelf was ik er niet bij, ik was op het EK baanwielrennen (waar ze zilver veroverde in de ploegenachtervolging en brons in de ploegkoers), maar ik was even opgewonden als hen, zo sterk is onze teamspirit. Dit is echt het perfecte team voor mij."