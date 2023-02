Patrick Lefevere trekt naar de Ronde van Rwanda: "Benieuwd naar het parcours en de organisatie van het WK 2025"

Patrick Lefevere zal even in Rwanda zijn. De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step Development is daar voor de Ronde van Rwanda.

"Al enkele jaren vraagt Ivan Wulffaert, de CEO van brouwerij Skol, mij om eens tot in Rwanda af te zakken. Vorig jaar was Zdenek Bakala daar en die vond het fantastisch. Ik ben dan nu ook gezwicht om toch eens te gaan", vertelde Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws. Aan de Ronde van Rwanda (19-26 februari) zal ook de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step rijden. "Die selectie zal met sprinter Ethan Vernon worden aangevuld", vulde Lefevere aan. Lefevere is Rwanda ook om een andere reden: "Ik heb al veel goeds over de professionaliteit van de organisatie gehoord. Ook ben ik benieuwd naar het parcours en de organisatie van het WK 2025 in Kigali." Lefevere vertelde ook nog dat hij op tijd voor het Belgische openingsweekend zal zijn.