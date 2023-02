Stefan Küng wil stap vooruit zetten in 2023: "Dat zijn mijn hoofddoelen"

De Zwitser Stefan Küng reed een mooi 2022 bij elkaar, maar wil dit jaar nog wat meer laten zien.

“Ik heb een goede winter achter de rug”, zegt Küng op de website van Groupama-FDJ. “Alles ging perfect en ik ben niet ziek geweest. In juni ben ik vader geworden, dus ik heb na mijn laatste wedstrijd eerst tijd met mijn gezin doorgebracht. Half november ben ik weer aan het trainen geslagen.”

“Het is moeilijk te zeggen hoe het met de vorm staat, maar ik heb goed kunnen trainen. Het is altijd een kwestie van de juiste balans vinden tussen een sterke basis en een marge om te verbeteren. Als ik in topvorm in de Algarve verschijn, is het nog een lange weg naar Roubaix en bestaat de kans dat ik daar minder ben.”

Hij pikt er meteen ook zijn koersen uit. “Mijn hoofddoelen van de lente zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook wil ik later dit jaar het wereldkampioenschap tijdrijden winnen. Ik was heel tevreden over mijn klassieke campagne van afgelopen jaar. Om het laatste stapje te zetten moet ik serieus blijven werken en misschien net wat meer risico's nemen.”