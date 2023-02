Stijn Steels maakt zijn debuut als cocommentator: "Wat een verfrissing"

Stijn Steels heeft zijn debuut als cocommentator gemaakt. Hij deed dat bij Eurosport.

Maandag was het de Jaén Paraíso Interior. Dat is de Spaanse Strade Bianche en de wedstrijd werd door Tadej Pogacar na een straffe solo gewonnen.

De koers was ook op Eurosport te zien en de analist bij die wedstrijd was Stijn Steels. Op sociale media waren er al enkele enthousiastelingen over zijn commentaar. "Wat een verfrissing", klonk het. Verschillende anderen lieten het woord topcommentaar vallen.

Steels stopt eind 2022 met koersen. Hij viel zwaar tijdens de Zesdaagse van Gent en vond geen nieuwe ploeg meer. De laatste 3 seizoenen reed hij voor Soudal Quick-Step.