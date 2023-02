Egan Bernal rijdt geen Ruta del Sol door knieproblemen: "We slaan niet in paniek"

Egan Bernal zal niet aan de start van de Ruta del Sol staan. Hij heeft nog te veel last van zijn knie.

Dit seizoen probeert Egan Bernal na een rampjaar weer aan de start van de Tour de France staan. Zo was de Ronde van San Juan al veelbelovend, maar door knieproblemen moest hij de strijd toch staken.

Normaal zou Bernal in de Ruta del Sol zijn competitie weer hervatten, maar in laatste instantie paste hij toch. De Colombiaan is nog niet helemaal van de blessure hersteld. "We slaan niet in paniek. Voorlopig komt zijn deelname aan Parijs-Nice niet in het gedrang", vertelde INEOS Grenadiers aan La Gazzetta dello Sport.

Ondertussen maakte INEOS zijn selectie voor de Ruta del Sol bekend. Daarmee bevestigden ze nog eens het forfait van Bernal voor de Spaanse rittenkoers.