Geduld van Jordi Meeus op de proef gesteld: "Opnieuw er dichtbij maar geen overwinning, er komen nog dagen"

Jordi Meeus was al ettelijke keren dicht bij een eerste overwinning in 2023, maar zijn geduld wordt op de proef gesteld. Voorlopig is het telkens net niet.

Na de eerste rit in de Ronde van Algarve zit Jordi Meeus dit seizoen aan twee tweede plaatsen en twee derde plaatsen. Op die verlossende zege blijft het wachten. "Opnieuw er dichtbij maar geen overwinning", zuchtte de rappe man van Bora-Hansgrohe na zijn tweede plek in Lagos. "Maar er komen nog dagen."

"De ploeg was geweldig en het spijt me dat ik het niet kon afmaken. Het was surfen van wiel naar wiel voor mij in de afdaling en langs de rondepunten. De sprint was een beetje chaotisch omdat het wind op kop was. Ik zat wel in de perfecte positie", bespreekt Meeus de aanloop naar de sprint.

GEEN RUIMTE

Op dat moment zag het er dus nog altijd uitstekend uit. "Ik had goede benen, maar geraakte niet snel genoeg om Wærenskjold heen omdat er geen ruimte was. Ik denk dat ik daar de sprint verloren heb."