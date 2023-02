Mauri Vansevenant mag fier zijn na eerste overwinning van het seizoen maar strandt op zucht van eindzege in Oman

Die overwinning pakken ze Mauri Vansevenant niet meer af. Met een eindzege erbij had het zelf nog wat mooier kunnen worden in Oman, maar daar pakte hij net naast.

Vansevenant was al in twee ritten in de Ronde van Oman tweede geëindigd en was bij aanvang van de slotetappe nog altijd in de running voor de eindzege. Dat was overigens meteen ook de koninginnenrit van Samail naar Jabal Al Akhdhar. Met Lawrence Naesen had nog een andere Belg plannen: hij vertrok met zes metgezellen haast meteen voor een vroege vlucht.

De kopgroep had nog altijd een voorsprong op de flanken van Green Mountain, maar het waren toch de favorieten die op de beklimming de koers op zijn kop zetten. Die groep der favorieten werd ook wel fel uitgedund: finaal bleven enkel Taaramäe, Jorgenson, Bouchard en Vansevenant over.

JORGENSON BLIJFT IN WIEL VANSEVENANT

In de slotkilometer pakte Vansevenant uit met enkele versnellingen en die waren er voor Bouchard en Taaramäe te veel aan. Als de klimmer van Soudal Quick-Step er ook nog Jorgenson af kon gooien, was de dubbelslag een feit. Helaas: Jorgenson bleef in zijn wiel en won de Ronde van Oman met een seconde voorsprong. De ritzege ging wel naar Vansevenant. Van Gils (5e) en Uijtdebroeks (10e) reden ook top 10 in de rit.