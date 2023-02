Maxim Van Gils heeft geen last van een temperatuurshock in Oman na een atypische voorbereiding

Maxim Van Gils is uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij was al een aantal keer kort bij een overwinning. Ondanks zijn atypische voorbereiding.

In de winter trekken veel renners naar de Spaanse zon om daar heel wat trainingskilometers te malen, maar niet voor Maxim Van Gils. Hij was met de ploeg wel 10 dagen voor een stage aan de Costa Blanca, maar een groot deel van de winter zat hij in de Franse Alpen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat dat door zijn vriendin komt. Die is van Grenoble.

Zo kon Van Gils veel bergop rijden en veel hoogtemeters maken. Hij kon bijvoorbeeld 1000 meter bergop rijden, maar de laatste 2 km lag er wel sneeuw. Dan moest hij wat voorzichtiger zijn.

Het waren winterse temperaturen in Frankrijk en zijn eerstvolgende wedstrijden waren in de bakoven van Oman. Geen probleem voor Van Gils. In de Muscat Classic eindigde hij 5e en in de Ronde van Oman reed hij al 3 keer in de top 10 en staat hij 5e in het klassement. Graag wil hij er zijn 1e overwinning van het seizoen boeken, maar zijn inspanningen resulteerden nog niet in een zege.