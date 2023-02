Soudal Quick-Step schrijft geschiedenis, Vansevenant in hoofdrol: "In wildste dromen had ik dit niet kunnen bedenken"

Er is geschiedenis geschreven door Soudal Quick-Step. Mauri Vansevenant was diegene die het klaarspeelde om de ploeg een nieuwe mijlpaal te bezorgen.

Zijn ritzege op de slotdag van de Ronde van Oman was de 900ste zege ooit voor de ploeg. "Het feit dat ik geschiedenis schrijf met deze 900ste overwinning voor Soudal Quick-Step, laat mij sprakeloos achter. In mijn wildste dromen had ik dit nooit kunnen bedenken, zo in de spotlights staan bij zo'n belangrijk moment in de geschiedenis van de ploeg."

Het mag duidelijk zijn: de 23-jarige Vansevenant bekijkt het als een grote eer dat uitgerekend hij voor die zege kon zorgen. "Om enkel nog maar te rijden voor de Wolfpack, is al speciaal voor mij. Om nu deze mijlpaal te bereiken... Dat is geweldig!"

FAMILIE AANWEZIG

Overigens kwam die overwinning in de slotrit in de Ronde van Oman er niet zonder slag of stoot. "De hitte maakte het er niet makkelijker op. Jan Hirt, die hier won in 2022, zei me om zo lang mogelijk te wachten en om dan op het einde voluit te gaan. De aanwezigheid van mijn familie gaf mij extra motivatie."